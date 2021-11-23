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Заммэра рассказал о московском проекте по переработке электрической техники

Россия » Центр » Москва

В Москве стартует городская программа по переработке вышедшей из строя электрической техники с целью её последующей утилизации, сообщил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра рассказал о московском проекте по переработке электрической техники

Инициатива осуществления такого проекта поступила в правительство Москвы в этом году от компании "Экополис", которая планирует заниматься полным циклом сбора и переработки вышедшей из строя электрической техники, включающей в себя в том числе пластик и опасные вещества. Для этого компания намерена реконструировать городские объекты под пункты сбора таких материалов и оснастить их всем необходимым оборудованием.

"Извещение о реализации проекта государственно-частного партнёрства опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов", — сообщил об одобрении проекта правительством Москвы заммэра города Владимир Ефимов.

Согласно подписанному столичной мэрией и компанией "Экополис" соглашению, город передаст инвесторам пустующие объекты в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе на срок 20 лет.

Сам проект в конечном итоге направлен на снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

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Автор: Ольга Лазарева
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