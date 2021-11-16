КПРФ предложила Мосгордуме дать отрицательный отзыв на законопроекты о QR-кодах

Фракция КПРФ в письме предложила председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову дать отрицательный отзыв на правительственные законопроекты о QR-кодах.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые предлагают требовать QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Как сообщает РИА Новости, в КПРФ считают законопроекты о QR-кодах недопустимыми.

Депутаты КПРФ считают, что QR-коды ограничивают конституционное право россиян на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Они подчеркивают, что по Конституции РФ "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

"Такое ограничение возможно только на основании федерального закона в четко ограниченном перечне ситуаций. Ни в одном федеральном законе нет такого понятия, как QR-код", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что КПРФ намерена обратиться в Конституционный суд с просьбой о проверке внесённых в Госдуму правительственных законопроектов о введении QR-кодов для посещения общественных мест и дальних поездок на поездах и самолётах. По словам Геннадия Зюганова, в компартии считают, что эти проекты нарушают "шесть статей Конституции и носят провокационный характер". Коммунисты уже готовят обращение в КС.

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