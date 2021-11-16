КПРФ сочла законопроекты о QR-кодах "провокацией". И что дальше?

КПРФ намерена обратиться в Конституционный суд с просьбой о проверке внесенных в Госдуму правительственных законопроектов о введении QR-кодов для посещения общественных мест и дальних поездок на поездах и самолетах.

По словам Геннадия Зюганова, в компартии считают, что эти проекты нарушают "шесть статей Конституции и носят провокационный характер". Коммунисты уже готовят обращение в КС, сообщает "Интерфакс".

Законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 о введении для совершеннолетних граждан доступа в общественные места и на междугородние и международные поездки на поездах и самолетах только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном COVID-19. В случае принятия документов они должны вступить в полную силу с 1 февраля 2022 года. До этого будет предусмотрен переходный период.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее отмечала, что законопроекты предполагают действие до 1 июня 2022 года. Российские власти рассчитывают, что к этому времени коллективный иммунитет должен достигнуть уровня 80%.

"Если все меры безопасности будут нами как гражданами Российской Федерации осуществлены и реализованы, вполне возможно, что ряд мер вводить не придется. Это целиком зависит от нас с вами", — сказала она.

При этом сама Татьяна Голикова говорила, что лучше было бы, если бы коллективный иммунитет — то есть число привитых — составило 90-95% взрослого населения страны.

Если же говорить о распределении сторонников и противников законопроектов о QR-кодах в Госдуме, то во фракциях КПРФ и "Справедливая Россия — за правду!" заявили, что не поддержат законопроекты.

"За" "Единая Россия" и ЛДПР. Собственно, только голосов единороссов достаточно, чтобы законопроекты были приняты. Но в партии считают, что законопроекты необходимо доработать. По итогам заседания Совета Думы 15 ноября было решено направить законопроекты в рассылку для обсуждения до 14 декабря в регионах, Общественной палате, Счетной палате и Совете Федерации.

Политолог Илья Гращенков считает, что "450 новоизбранных депутатов должны тщательно взвесить риски и принять важное решение, проголосовав за закон о QR-кодах".

"За них отдали голоса миллионы людей, и если сегодня они проголосуют за закон, то пойдут против воли большинства своих избирателей. Где после этого окажется рейтинг "ЕР" — большой вопрос, скорее всего, партия уже не сможет восстановить свое реноме", — пишет эксперт в своем telegram-канале.

"Но, если высказывание Голиковой правдиво и куар-коды в будущем должны будут стать более важным документом, чем паспорт, то решение о кодировании россиян уже принято "наверху", а, значит, утверждение закона в парламенте — технологический процесс. По крайней мере, учитывая, что у "партии власти" парламентское большинство, закон будет принят без учета мнения оппозиции", — считает политолог.