EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

КПРФ сочла законопроекты о QR-кодах "провокацией". И что дальше?

Политика

КПРФ намерена обратиться в Конституционный суд с просьбой о проверке внесенных в Госдуму правительственных законопроектов о введении QR-кодов для посещения общественных мест и дальних поездок на поездах и самолетах.

КПРФ сочла законопроекты о QR-кодах "провокацией". И что дальше?

По словам Геннадия Зюганова, в компартии считают, что эти проекты нарушают "шесть статей Конституции и носят провокационный характер". Коммунисты уже готовят обращение в КС, сообщает "Интерфакс".

Законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 о введении для совершеннолетних граждан доступа в общественные места и на междугородние и международные поездки на поездах и самолетах только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном COVID-19. В случае принятия документов они должны вступить в полную силу с 1 февраля 2022 года. До этого будет предусмотрен переходный период.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее отмечала, что законопроекты предполагают действие до 1 июня 2022 года. Российские власти рассчитывают, что к этому времени коллективный иммунитет должен достигнуть уровня 80%.

"Если все меры безопасности будут нами как гражданами Российской Федерации осуществлены и реализованы, вполне возможно, что ряд мер вводить не придется. Это целиком зависит от нас с вами", — сказала она.

При этом сама Татьяна Голикова говорила, что лучше было бы, если бы коллективный иммунитет — то есть число привитых — составило 90-95% взрослого населения страны.

Если же говорить о распределении сторонников и противников законопроектов о QR-кодах в Госдуме, то во фракциях КПРФ и "Справедливая Россия — за правду!" заявили, что не поддержат законопроекты.

"За" "Единая Россия" и ЛДПР. Собственно, только голосов единороссов достаточно, чтобы законопроекты были приняты. Но в партии считают, что законопроекты необходимо доработать. По итогам заседания Совета Думы 15 ноября было решено направить законопроекты в рассылку для обсуждения до 14 декабря в регионах, Общественной палате, Счетной палате и Совете Федерации.

Политолог Илья Гращенков считает, что "450 новоизбранных депутатов должны тщательно взвесить риски и принять важное решение, проголосовав за закон о QR-кодах".

"За них отдали голоса миллионы людей, и если сегодня они проголосуют за закон, то пойдут против воли большинства своих избирателей. Где после этого окажется рейтинг "ЕР" — большой вопрос, скорее всего, партия уже не сможет восстановить свое реноме", — пишет эксперт в своем telegram-канале.

"Но, если высказывание Голиковой правдиво и куар-коды в будущем должны будут стать более важным документом, чем паспорт, то решение о кодировании россиян уже принято "наверху", а, значит, утверждение закона в парламенте — технологический процесс. По крайней мере, учитывая, что у "партии власти" парламентское большинство, закон будет принят без учета мнения оппозиции", — считает политолог.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Олег Артюков
Темы законопроект геннадий зюганов
Новости
Роднина отреагировала на призыв Польши удалить Россию из международного спорта
Стас Садальский сравнил Татьяну Васильеву с Паниным
Путин и Макрон обсудили пути преодоления кризиса на польско-белорусской границе
В РФ за сутки выявили 1240 смертей от COVID-19
На границе Польши и Белоруссии беженцы начали кидать камни в военных
Рудковскую укорили за пафосный наряд на балу Tatler: "Раззолочённое гофре"
Эксперт: Путин обеспечил Донбассу выход из тупика Минских соглашений
Военный эксперт оценил заявление США о "безрассудных" испытаниях РФ в космосе
Вакцинированным разрешили не уходить на самоизоляцию после контакта с больным
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Последние материалы
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Лукашенко заявил о наращивании Польшей ударной группировки войск на границе
Тайны волос: как привлечь силу, здоровье и удачу
Financial Times пугает Украину "зимним вторжением РФ"
Чемпионка мира Юрлова возвращается в биатлон
wP: Путин хочет отстранить Прибалтику и Польшу от решения кризиса с мигрантами
Малышева объяснила, можно ли смешивать разные вакцины от COVID-19
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Журналистов не пустили на заседание об отмене QR-кодов в Татарстане
В Минздраве напомнили, сколько действуют QR-коды после прививки для переболевших
Популярное
Общество
Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации

Дмитрий Певцов выступил "против сегрегации и за добровольную вакцинацию". Актёр отметил, что о побочных эффектах вакцины от COVID-19 необходимо говорить открыто.

Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Экономика и бизнес
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Шоу-бизнес
Галкин устроил фотосессию с Пугачёвой в семейном замке
Мир. Новости мира
Беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии
Игорь Буккер Почему Пентагон скрывает правду об НЛО Игорь Буккер Дмитрий Соколов Тайны волос: как привлечь силу, здоровье и удачу Дмитрий Соколов Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром
Экономика и бизнес
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Экономика и бизнес
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников