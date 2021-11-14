EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин заявил о готовности помочь в ситуации на белорусско-польской границе
NYT: легализация криптовалюты на Украине может обернуться фиаско
Путин обвинил Европу в миграционном кризисе
МИД Великобритании призвал ЕС объедениться против "Северного потока - 2"
МИД РФ обвинил Великобританию в причастности к миграционному кризису
Около 50 мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии
На польско-белорусской границе в результате несчастного случая погиб солдат
500 пострадавших за день: в Египте на охоту вышли скорпионы
Резников: Украина ускорит строительство военно-морской базы в Азовском море

В РФ начался новый этап розыгрыша среди привитых от коронавируса

Россия

Сегодня, 14 ноября, в России начался новый этап розыгрыша денег среди граждан, вакцинированных от COVID-19. Тысяча счастливчиков получат по сто тысяч рублей.

Акция распространяется на прививку, сделанную любым российским препаратом. Если прививка состоит из двух компонентов, претендовать на вознаграждение смогут те, кто прошел вакцинацию полностью.

Розыгрыш будет проводиться по уникальному номеру записи из Единого регистра вакцинированных. Выплату осуществят в течение шести месяцев.

Ранее российские власти продлили программу поощрения людей, которые полностью привились против COVID-19, до конца 2021 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Готовится революция? Эксперт оценил обязательную вакцинацию в России
Автор: Максимс Краюшкинс
Последние материалы
Самые изобретательные советские мошенники: "родственники", "прокуроры" и "главврачи"
NYT: легализация криптовалюты на Украине может обернуться фиаско
Путин обвинил Европу в миграционном кризисе
Мизофония и мизокинезия: ненависть к звукам и движениям
В РФ начался новый этап розыгрыша среди привитых от коронавируса
МИД Великобритании призвал ЕС объедениться против "Северного потока - 2"
МИД РФ обвинил Великобританию в причастности к миграционному кризису
Около 50 мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии
Фишинг, гэтсбинг, гостинг: разновидности слежки в соцсетях
Володин рассказал, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты
Популярное
Бывший СССР
Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно

Владимир Путин относится "с пониманием" к деятельности Реджепа Эрдогана в тюркских странах СНГ. А между тем, на очереди у Турции тюркскоязычные республики РФ.

Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Политика. Новости и аналитика
Лавров предупредил Запад, что Москва не будет терпеть агрессивные выходки
Мир. Новости мира
WSJ: у России есть опасный для власти США компромат
Политика. Новости и аналитика
Кадыров обратился к ингушам с просьбой остановить "кучку провокаторов"
Ирина Шлионская Самые изобретательные советские мошенники: "родственники", "прокуроры" и "главврачи" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Госплана давно нет, но идея планирования ещё не умерла Усам Оздемиров Любовь Степушова Путин проигрывает Эрдогану. Это опасно Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Генерал Москаль назвал регионы Украины, готовые войти в состав РФ
Интересные Новости
Безос: на Земле останется ограниченное число людей
Политолог Маркелов: нелёгок будет путь первого российского политика-трансгендера
Общество
Политолог Маркелов: нелёгок будет путь первого российского политика-трансгендера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников