В РФ начался новый этап розыгрыша среди привитых от коронавируса

Сегодня, 14 ноября, в России начался новый этап розыгрыша денег среди граждан, вакцинированных от COVID-19. Тысяча счастливчиков получат по сто тысяч рублей.

Акция распространяется на прививку, сделанную любым российским препаратом. Если прививка состоит из двух компонентов, претендовать на вознаграждение смогут те, кто прошел вакцинацию полностью.

Розыгрыш будет проводиться по уникальному номеру записи из Единого регистра вакцинированных. Выплату осуществят в течение шести месяцев.

Ранее российские власти продлили программу поощрения людей, которые полностью привились против COVID-19, до конца 2021 года.

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