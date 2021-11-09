Председатель Госдумы Вячеслав Володин на очередном заседании отчитал депутатов за то, что они не ставят прививки от коронавируса. Он привёл конкретные цифры и названия партий. Больше всего "антиваксеров" в КПРФ.
В "Единой России" непривитых — 8%, в ЛДПР — 11%, в СРЗП — 25%, в "Новых людях" — 33,3%, в КПРФ — 36,8%.
Как сообщает телеграм-канал "На видео видно", Володин призвал "начинать с себя" в вопросах вакцинации и исправить ситуацию.
"Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем всё для того, чтобы мы не теряли близких", — сказал Володин.
Он добавил, что вакцинированы всего 70% депутатов, и из-за этого Госдума может начать работать дистанционно.
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