Володин отчитал депутатов за то, что не все ставят прививки от COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на очередном заседании отчитал депутатов за то, что они не ставят прививки от коронавируса. Он привёл конкретные цифры и названия партий. Больше всего "антиваксеров" в КПРФ.

В "Единой России" непривитых — 8%, в ЛДПР — 11%, в СРЗП — 25%, в "Новых людях" — 33,3%, в КПРФ — 36,8%.

Как сообщает телеграм-канал "На видео видно", Володин призвал "начинать с себя" в вопросах вакцинации и исправить ситуацию.

"Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем всё для того, чтобы мы не теряли близких", — сказал Володин.

Он добавил, что вакцинированы всего 70% депутатов, и из-за этого Госдума может начать работать дистанционно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.