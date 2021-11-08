В Госдуме раскритиковали идею Чумакова о принудительной вакцинации

Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что предложение вирусолога Петра Чумакова о принудительной вакцинации ничего не решит. По мнению Куринного, нужно искать другие механизмы борьбы с коронавирусом.

По словам члена комитета Госдумы, на статистику принудительная вакцинация никак не повлияет. Те, кто должен был привиться, уже привились и "рывка не будет".

"На мой взгляд, она уже ничего не решит, потому что те категории, которые попадают под такую обязательную вакцинацию, они фактически сегодня уже вакцинированы где-то на 80%, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Поэтому особого рывка не будет", — пояснил Куринный в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По мнению депутата, силой от населения ничего не добиться и необходимо проводить беседы и объяснять, почему вакцинация необходима.

"Это институты взаимодействия наших граждан, которые не доверяют власти, и государством, которое, к сожалению, пока не может ничего найти, кроме тиражирования такого рода, мягко говоря, неоднозначных заявлений", — резюмировал парламентарий.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление вирусолога Петра Чумакова. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта заявил о необходимости принудительной вакцинации. По мнению Чумакова, пока в России очень мало привитых от коронавируса и необходимо увеличивать темпы.

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