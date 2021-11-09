К месту крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае платно водили туристов. Об этом рассказали в объединённой дирекции государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье". Речь идёт об экскурсиях в Большехехцирский заповедник, где упал самолет.
Как сообщает MK.RU, там какое-то время оставались обломки. Их и показывали туристам.
Руководство заповедника обратило внимание на один из аккаунтов в соцсети про туризм. Там организаторы продавали "путевки" к упавшему самолёту.
Напомним, Ан-26 упал 23 сентября. Связь с ним пропала, когда он был примерно в 40 километрах от Хабаровска.
На борту было 6 человек. Все погибли.
Самолет занимался проверкой наземных средств радиотехнического обеспечения полётов.
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