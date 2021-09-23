Весь экипаж самолёта Ан-26 погиб при крушении в Хабаровском крае

Весь экипаж самолёта Ан-26 в составе шести человек погиб при крушении судна в Хабаровском крае.

На месте трагедии в районе посёлка Корфовский продолжаются поисковые работы. Сейчас здесь находятся полицейские, сотрудники Следственного комитета, представители органов власти. Точная причина падения самолёта ещё не установлена, пишет ТАСС.

"На месте крушения обнаружены останки погибших. Выживших нет", — сообщили в экстренных службах.

Спасателям приходится пешком идти до упавшего самолёта Ан-26. Их путь затрудняет холмистый рельеф местности. Сотрудники МЧС добирались до нужной локации в течение нескольких часов.

Добавим, экипаж Ан-26 перестал выходить на связь накануне, 22 сентября. По предварительным данным, причиной ЧП могут быть неблагоприятные погодные условия. Ещё одна версия крушения — техническая ошибка, совершённая пилотом во время управления судном.

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