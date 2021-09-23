Найдены обломки пропавшего Ан-26

По сообщению дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» обломки Ан-26 нашли в районе населённого пункта.

"Нашли место крушения самолёта. Оно в районе посёлка Корфовский", - прокомментировали в дирекции заповедников, передаёт ТАСС.

О пострадавших при крушении ничего не сообщается.

"Выживших с высоты увидеть не удалось, посадить вертолёт в том районе невозможно", - сообщили собеседники агентства.

На место крушения спасательные группы отправились пешком.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что на поиски пропавшего с радаров самолёта вылетел вертолёт МЧС и Росавиации.

Напомним, самолёт с шестью членами экипажа на борту перестал выходить на связь с диспетчером вчера вечером. Ан-26 совершал технический перелёт и пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Спасатели незамедлительно отреагировали и отправили наземные группы на поиск судна. Ан-26 искали всю ночь. Утром, как только погода позволила вылететь, местность начали обследовать с воздуха.

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