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Найдены обломки пропавшего Ан-26

Происшествия

По сообщению дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье» обломки Ан-26 нашли в районе населённого пункта. 

Найдены обломки пропавшего Ан-26

"Нашли место крушения самолёта. Оно в районе посёлка Корфовский", - прокомментировали в дирекции заповедников, передаёт ТАСС. 

О пострадавших при крушении ничего не сообщается. 

"Выживших с высоты увидеть не удалось, посадить вертолёт в том районе невозможно", - сообщили собеседники агентства. 

На место крушения спасательные группы отправились пешком. 

Ранее Pravda.Ru сообщала, что на поиски пропавшего с радаров самолёта вылетел вертолёт МЧС и Росавиации. 

Напомним, самолёт с шестью членами экипажа на борту перестал выходить на связь с диспетчером вчера вечером. Ан-26 совершал технический перелёт и пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Спасатели незамедлительно отреагировали и отправили наземные группы на поиск судна. Ан-26 искали всю ночь. Утром, как только погода позволила вылететь, местность начали обследовать с воздуха. 

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⚡️⚡️ Самолет пропал с радаров в Хабаровском крае
Автор: Екатерина Широкова
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