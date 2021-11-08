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Пилоты Red Wings не получают огромные зарплаты – представитель перевозчика

Россия

Пилоты авиакомпании Red Wings не получают больших зарплат. Их денежное довольствие такое же, как у сотрудников других компаний. Об этом рассказал представитель перевозчика.

Пилоты Red Wings не получают огромные зарплаты – представитель перевозчика

Ранее владелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов в интервью РБК сказал о том, что пилоты самолетов Sukhoi Superjet 100 в Red Wings "получают "дикие зарплаты".

Он связал это с тем, что данная компания пользуется тем, что получает субсидии от государства. При этом, отметил Скуратов, пилоты "Уральских авиалиний", которые летают на самолетах Airbus, получают намного меньше.

"В логике мировой гражданской авиации всегда было так: чем больше пассажировместимость самолёта, тем больше получают его пилоты, а не наоборот", — сказал Скуратов.

У Red Wings в наличии семь самолетов Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров каждый. Также пилоты летают на Airbus — их четырнадцать и три Boeing 777.

Совместный проект, в котором участвуют Red Wings, холдинг "Аэропорты Регионов" и администрация Свердловской области стартовал в октябре 2020 года. Он развивает прямые региональные рейсы из Екатеринбурга.

Pravda.Ru писала в сентябре, что у двух российских авиаперевозчиков наметились проблемы из-за слишком частых задержек вылета авиарейсов. Это "Уральские авиалинии" и "Якутия".

А ранее Сергей Скуратов сообщил, что самолёт "Уральских авиалиний", который в 2019 году совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, утилизируют.

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Автор: Олеся Киреева
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