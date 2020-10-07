Стюардесса раскрыла реальные зарплаты коллег и пилотов

Россиянка, которая недавно завершила карьеру стюардессы, рассказала, какие на самом деле заработки у её бывших коллег бортпроводников, а также у пилотов воздушного судна.

"Заработная плата сотрудников зависит от авиационного налета, а также от оклада работника. Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот — 150-300 и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей", — рассказала российская стюардесса, которая недавно перестала работать по этой профессии.

Девушка опровергла расхожее мнение, что бортпроводник — преимущественно женская профессия и отметила, что мужчин на эту позицию берут охотнее.