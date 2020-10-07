Россиянка, которая недавно завершила карьеру стюардессы, рассказала, какие на самом деле заработки у её бывших коллег бортпроводников, а также у пилотов воздушного судна.
"Заработная плата сотрудников зависит от авиационного налета, а также от оклада работника. Рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей, старший бортпроводник — 60-100 тысяч рублей, второй пилот — 150-300 и командир воздушного судна — 300-600 тысяч рублей", — рассказала российская стюардесса, которая недавно перестала работать по этой профессии.
Девушка опровергла расхожее мнение, что бортпроводник — преимущественно женская профессия и отметила, что мужчин на эту позицию берут охотнее.
"Мужчин быстрее, чем девушек, берут на должность бортпроводника. Это связано с тем, что на борту воздушного лайнера всегда требуются представители сильного пола среди экипажа", — отметила бывшая стюардесса.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?