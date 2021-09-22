Слишком частые задержки вылета авиарейсов "Уральских авиалиний" и большое количество нарушений безопасности у авиакомпании "Якутия", похоже, переполнили чашу терпения пассажиров.
В СМИ появились сообщения о том, что общественники обратились к главе Минтранса с предложением (или просьбой?) ограничить полёты этих перевозчиков.
Как стало известно, инициатива исходит от Ильи Зотова, председателя Общероссийского объединения пассажиров. Он призвал Виталия Савельева приостановить полётные программы "Якутии" и "Уральских авиалиний", и приостановить выдачу последним разрешений на международные полёты.
Как следует из направленного главой общественной организации министру транспорта письма, указанные меры
"позволят повысить безопасность полётов" и научат перевозчиков "выполнять расписание".
Если же оставить всё как есть и не применять штрафных санкций, авиакомпании так и будут "игнорировать безопасность полётов и задерживать свои рейсы" по собственной выгоде, считает Савельев.
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