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Лайнер совершивший "чудо на кукурузном поле" пойдёт в утиль

Общество

Самолёт "Уральских авиалиний", который в 2019 году совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, планируют утилизировать. Как заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов, лайнер теперь никому не нужен.

Лайнер совершивший "чудо на кукурузном поле" пойдёт в утиль

После жёсткой посадки, которая обошлась без жертв только благодаря мастерству экипажа, самолёт не подлежит ремонту.

"Его необходимо утилизировать, когда будет окончательно подписан отчёт о расследовании и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию", — пояснил Скуратов, передаёт РБК.

Также глава компании сообщил, что экипаж весь остался работать и никто не отказался "от неба" после случившегося.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что обломки Airbus A321 так и не вывезли с места экстренной посадки. 15 августа 2019 года пилоту Дамиру Юсупову самолёта удалось приземлиться на кукурузное поле с отказавшим двигателем, благодаря чему удалось избежать человеческих жертв. На борту судна находилось 233 человека. ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек.

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Самолет сел в поле. Аварийная посадка самолета на поле в Жуковском. Уральские авиалинии А321.
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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