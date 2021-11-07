Лайнер совершивший "чудо на кукурузном поле" пойдёт в утиль

Самолёт "Уральских авиалиний", который в 2019 году совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, планируют утилизировать. Как заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов, лайнер теперь никому не нужен.

После жёсткой посадки, которая обошлась без жертв только благодаря мастерству экипажа, самолёт не подлежит ремонту.

"Его необходимо утилизировать, когда будет окончательно подписан отчёт о расследовании и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию", — пояснил Скуратов, передаёт РБК.

Также глава компании сообщил, что экипаж весь остался работать и никто не отказался "от неба" после случившегося.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что обломки Airbus A321 так и не вывезли с места экстренной посадки. 15 августа 2019 года пилоту Дамиру Юсупову самолёта удалось приземлиться на кукурузное поле с отказавшим двигателем, благодаря чему удалось избежать человеческих жертв. На борту судна находилось 233 человека. ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.