В переписи населения в России уже приняли участие около 90 миллионов россиян

В переписи населения страны уже поучаствовали 90 миллионов россиян. Как сообщает ТАСС, это более 60% населения страны.

Об этом сообщил замглавы Росстата Павел Смелов. Он отметил, что 20 миллионов человек воспользовались услугой переписи самостоятельно на портале "Госулуги".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лучше проходить перепись в электронном формате.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Она продлится до 14 ноября 2021 года. В этом году можно самостоятельного заполнить анкету на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на специальных участках, в том числе в многофункциональных центрах "Мои документы". Итоги первого этапа переписи населения опубликуют до конца мая 2022 года, второго — до конца 2022 года.

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