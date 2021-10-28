Более четверти жителей РФ прошли Всероссийскую перепись населения онлайн. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков 28 октября.
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября.
4 миллиона жителей России переписались за первые 14 дней, 17 миллионов — через портал "Госуслуги". Уже переписано 64 миллиона человек — 44% населения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил каждого россиянина поучаствовать в переписи.
Он сам, а также Владимир Путин уже приняли участие в акции. Президент России ответил на вопросы через портал госуслуг, из своего кабинета в Кремле. Глава государства также отметил важность участия в мероприятии.
Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках.
Также перепись проходит "по старинке": волонтёр-участник придёт к вам домой, и вы ответите на вопросы устно. В стране работает 320 тысяч переписчиков.
Перепись продлится до 14 ноября, в труднодоступных территориях — до 20 декабря.
Общие результаты станут известны в январе-феврале. Окончательные итоги сообщат во второй половине 2022 года.
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