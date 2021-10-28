Четверть жителей России уже прошли Всероссийскую перепись населения онлайн

Более четверти жителей РФ прошли Всероссийскую перепись населения онлайн. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков 28 октября.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября.

4 миллиона жителей России переписались за первые 14 дней, 17 миллионов — через портал "Госуслуги". Уже переписано 64 миллиона человек — 44% населения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил каждого россиянина поучаствовать в переписи.

Он сам, а также Владимир Путин уже приняли участие в акции. Президент России ответил на вопросы через портал госуслуг, из своего кабинета в Кремле. Глава государства также отметил важность участия в мероприятии.

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках.

Также перепись проходит "по старинке": волонтёр-участник придёт к вам домой, и вы ответите на вопросы устно. В стране работает 320 тысяч переписчиков.

Перепись продлится до 14 ноября, в труднодоступных территориях — до 20 декабря.

Общие результаты станут известны в январе-феврале. Окончательные итоги сообщат во второй половине 2022 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.