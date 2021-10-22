Песков: лучше проходить перепись в электронном формате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переписчики не могут заполнять данные вместо россиян.

ТАСС процитировал Пескова, который выступил на брифинге:

"Это совершенно неправильно, это подменяет суть переписи населения".

Переписчики должны заполнять бланки только непосредственно со слов граждан. Передавать личные данные или какие-либо документы не разрешается.

Во время проведения Всероссийской переписи населения участились случаи мошенничества. Злоумышленники могут представиться переписчиками, запросить паспорт или документы на жилье. Граждане должны знать, что переписчики имеют специальную форму и обязаны предоставить соответствующее удостоверение.

В нынешней эпидемиологической ситуации участие в переписи лучше принимать в электронной форме, чтобы исключить лишние контакты. Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин выбрал именно такой формат.

Ранее Pravda.Ru рассказала, как принять участие в переписи дистанционно с помощью портала "Госуслуг".

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