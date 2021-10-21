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Эксперты рассказали о важности переписи для планирования развития услуг в Москве

Россия » Центр » Москва

Итоги Всероссийской переписи населения позволят усовершенствовать социальную и демографическую политику, а также дадут более точные сведения для планирования развития городских сервисов и услуг. Такое мнение высказали опрошенные эксперты.

Эксперты рассказали о важности переписи для планирования развития услуг в Москве

"Это очень важное для любой страны, не только для Москвы, для других регионов, мероприятие. Потому что испокон веков государству необходимо знать количественный состав, качественный, возрастной, национальный для того, чтобы корректировать свою социальную политику. И это нормально, и это очень нужно. И любой человек должен в этом принять участие", — отметил политолог, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект", член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

Политолог также отметил, что данные переписи лягут в основу различных программ развития.

"Но надеюсь, что это будет учтено, и соответственно, какие-то программы развития будут основываться в том числе и на предпочтениях, на тех данных, которые получатся в результате переписи", — рассказал Федоров.

В свою очередь председатель правления "Центра политических технологий", политолог Борис Макаренко подчеркнул, что перепись лежит в основе демографической политики.

"Перепись лежит в основе всей демографической политики по большому счету, а с другой стороны, именно данные переписи дают наиболее точные сведения о численности и составе населения. Без этого невозможно планировать городские сервисы и услуги", — отметил он.

В ходе переписи жителям предстоит отметить на 33 вопроса о себе и жилищных условиях. Проживающие в РФ менее года отметят на 7 вопросов. Как объяснил Макаренко, более детальная информация необходима для планирования работы.

"Для планирования действий нужна наиболее точная информация: сколько человек в Москве по крайней мере ночью находится, то есть постоянно проживает, сколько среди них несовершеннолетних детей, сколько пожилых людей, которым тоже нужна помощь", — уточнил собеседник издания.

Перепись как общественное благо

По словам Федорова, в первую очередь перепись необходима органам власти, которые занимаются формированием социальной политики. При этом он уточнил, что используют данные переписи также международные структуры.

"Международные всякие структуры тоже ориентируются на перепись населения в разных странах для того, чтобы понимать свою стратегию по отношению к этим странам", — сказал политолог.

Макаренко добавил, что данные переписи являются общественным благом, ей смогут пользоваться все желающие.

"Все, кому нужны данные о численности населения, составе общества, этой статистикой будут пользоваться. Это общественное благо. Гражданин рядовой вряд ли, кроме как потребитель тех услуг, которые будут предоставляться более полно и точно на основе данных переписи", — заключил он.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Принять участие в ней можно одним из трех способов:

  • онлайн,
  • на стационарном переписном участке, которые расположены в том числе в МФЦ,
  • или ответить на вопросы переписчика по месту жительства.

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Автор: Ольга Лазарева
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