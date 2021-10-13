Россияне смогут принять участие в переписи населения дистанционно

Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября. По новым правилам, заполнить переписной лист можно будет дистанционно.

Для граждан, у которых есть стандартная или подтвержденная учётная запись на портале Госуслуг, будет доступен электронный бланк для самостоятельного заполнения.

На официальном сайте Мэра Москвы сообщается, что для переписи не требуются никакие персональные данные, например имя или номер паспорта. Вопросы анкеты затронут пол, возраст, национальную принадлежность, образование и семейный статус.

Заполнив переписной лист, участник получит QR-код, который затем нужно будет показать переписчику, когда тот будет совершать традиционный обход по квартирам. После предъявление QR-кода повторно отвечать на вопросы уже не нужно.

Принять участие в переписи можно и через центр госуслуг "Мои документы". На стационарном участке можно будет заполнить бланк с помощью специалиста.

Ранее Pravda.Ru писала об отношении граждан к переписчикам.

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