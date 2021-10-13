EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Черногория выдала "золотые паспорта" россиянам за инвестиции в экономику
В России некоторым клиникам разрешат ставить диагнозы пациентам дистанционно
Пятерых полицейских задержали за разбой в Оренбуржье
Экс-супруга Александра Серова рассказала о состоянии певца
Эстония вооружает флот "Голубыми копьями", направляя их в сторону Петербурга
В десяти школах Москвы ввели бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
Крутой косплей: якутские умельцы собрали истребитель из "Звёздных войн"
Число заболевших COVID-19 школьников в Москве за месяц выросло в 2,5 раза
"Ситуация крайне тревожная": глава Самарской области заявил о возможном локдауне

Россияне смогут принять участие в переписи населения дистанционно

Общество

Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября. По новым правилам, заполнить переписной лист можно будет дистанционно.

Россияне смогут принять участие в переписи населения дистанционно

Для граждан, у которых есть стандартная или подтвержденная учётная запись на портале Госуслуг, будет доступен электронный бланк для самостоятельного заполнения.

На официальном сайте Мэра Москвы сообщается, что для переписи не требуются никакие персональные данные, например имя или номер паспорта. Вопросы анкеты затронут пол, возраст, национальную принадлежность, образование и семейный статус.

  • Заполнив переписной лист, участник получит QR-код, который затем нужно будет показать переписчику, когда тот будет совершать традиционный обход по квартирам. После предъявление QR-кода повторно отвечать на вопросы уже не нужно.

Принять участие в переписи можно и через центр госуслуг "Мои документы". На стационарном участке можно будет заполнить бланк с помощью специалиста.

Ранее Pravda.Ru писала об отношении граждан к переписчикам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему в России самая низкая рождаемость в мире
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Черногория выдала "золотые паспорта" россиянам за инвестиции в экономику
В России некоторым клиникам разрешат ставить диагнозы пациентам дистанционно
Пятерых полицейских задержали за разбой в Оренбуржье
Экс-супруга Александра Серова рассказала о состоянии певца
Эстония вооружает флот "Голубыми копьями", направляя их в сторону Петербурга
В десяти школах Москвы ввели бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19
Крутой косплей: якутские умельцы собрали истребитель из "Звёздных войн"
Число заболевших COVID-19 школьников в Москве за месяц выросло в 2,5 раза
Гордон объяснила, почему Собчак наняла адвоката сочинскому таксисту
"Ситуация крайне тревожная": глава Самарской области заявил о возможном локдауне
Популярное
Дерматология
Красные пятна на коже: причины и как лечить

Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.

Красные пятна на коже: причины и как лечить
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
"Пир во время чумы": вечеринка с участием Зеленского привела в ярость украинцев
Мир. Новости мира
Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20
Ирина Шлионская Писательница опознала в серийном убийце бывшего ухажёра Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения получила шанс отомстить Азербайджану Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь Дмитрий Соколов
Общество
Погибшая в ДТП с Собчак женщина предчувствовала свою смерть
Политика. Новости и аналитика
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Мир. Новости мира
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников