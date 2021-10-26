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В Подмосковье за последние два дня вакцинация выросла в два раза

Россия

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в его регионе вакцинация против новой коронавирусной инфекции за последние два дня увеличилась в два раза. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, ранее за день вакцинировались порядка 4-5 тысяч человек, на данный момент показатель достиг уровня 10 тысяч человек.

Ранее отмечалось, что в столице за три дня до введения локдауна многие москвичи решили пройти вакцинацию от коронавируса. В связи с этим в некоторых учреждениях образовались очереди. Так, неподалёку от станции метро "Пражская" у прививочного пункта в торговом центре "Коламбус" скопилась толпа примерно из 40 человек.

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Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Валентина Севрюгина
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