В России требуют запретить ролики YouTube, ставящие под сомнение итоги выборов

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в России намерены требовать от Google включения страны в список, где действует запрет YouTube на распространение материалов, ставящих под сомнение итоги выборов.

В пресс-службе комитета также уточнили, что депутаты Госдумы указали Google на размещение на портале YouTube противоправных видеоматериалов с призывами к взлому системы дистанционного электронного голосования на недавних выборах.

"В период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва и по настоящее время размещены видеозаписи, они содержат призывы к осуществлению несанкционированного доступа к российской системе электронного голосования и ее повреждению. И как результат — воспрепятствование свободному волеизъявлению наших граждан", — процитировали Пискарева в пресс-службе.

Напомним, что ранее стало известно, что компания Google предприняла рассылку электронных писем с предупреждением пользователей своих наиболее востребованных сервисов Gmail, Photos и Drive, что вскоре будет удалять контент без какого-либо предупреждения. Вся необходимая информация на этот счет.

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