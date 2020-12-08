Google предупреждает: ваш контент может быть удален

Компания GOOGLE предприняла рассылку электронных писем с предупреждением пользователей своих наиболее востребованных сервисов Gmail, Photos и Drive, что вскоре будет удалять контент без какого-либо предупреждения. Вся необходимая информация на этот счет.

Что может потерять пользователь Google

Содержимое Google Gmail, Google Photos и Google Drive может быть удалено, если пользователи не последуют последним предписаниям компании.

В рассылках Google сообщается, что новые правила хранения данных вступают в силу со следующего года:

"Сообщаем вам, что недавно мы объявили о новых правилах хранения для учетных записей Google, использующих Gmail, Google Drive, включая Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms и файлы Jamboard, и/или Google Photos, с целью приведения в соответствие с отраслевыми практиками".

Таким образом, личный контент удалят с серверов Google, хотя американская фирма заявляет, что многократно будет уведомлять, прежде чем приступит к удалению какого-либо контента, чтобы у пользователей было достаточно возможностей для принятия превентивных мер. Это произвело неизгладимое впечатление, но многие не теряют надежды, что их подобные изменения не коснутся.

Кто и когда может потерять

В Google утверждают, что учетные записи будут удалены лишь только в том случае, если они не использовались в течение двух лет или пользователь превысил лимит хранилища за эти два года:

"Если вы были неактивны в течение двух лет (24 месяца) в Gmail, Drive или Photos, мы можем удалить контент в тех продуктах, в которых вы не проявляли активность. Если вы превысите лимит своей памяти за два года, мы можем удалить ваш контент из Gmail, Drive и Photos".

Согласно указаниям Google, самое раннее, когда начнут удалять контент, произойдет не позднее 21 июня 2023 года. Это связано с тем, что новые правила не вступят в силу до июня 2021 года — у пользователей будет в запасе два года на выполнение всех необходимых действий.

Данная политика касательно неактивности никоим образом не повлияет на участников Google One, которые находятся в пределах своей квоты хранилища и имеют хорошую репутацию.

Как всегда, каждая учетная запись Google будет по-прежнему поставляться с 15 ГБ бесплатного хранилища для Gmail, Drive и Photos, чего, по оценке Google, должно хватить большинству пользователей на несколько лет.

Упомянутое электронное письмо появилось сразу же после того, как Google объявил об очередном значительном изменении своих планов в отношении хранения фотоснимков на Google. После пяти лет предоставления пользователям полностью бесплатного резервного копирования фотографий в сжатом формате "высокого качества" Google Photos теперь начнет взимать плату за хранение, как только пользователи заполнят бесплатную скидку на 15 ГБ, которая поставляется с каждым аккаунтом Google.

Изменение планируется начать с 1 июня 2021 года. Итак, у пользователей есть еще несколько месяцев, чтобы воспользоваться неограниченным бесплатным предложением и сделать резервную копию своих ценных семейных снимков.

Анонсируя изменения касательно фотоснимков, Google разместил в блоге запись следующего содержания:

"На настоящий момент в Google Photos хранится более четырех триллионов фотографий, а каждую неделю загружается 28 миллиардов новых фотографий и видео. Поскольку многие из вас доверяют Google Photos хранение своих воспоминаний, важно, чтобы это был не просто отличный продукт, но чтобы он продолжал удовлетворять ваши потребности в течение длительного времени. С целью сохранности еще большего количества ваших воспоминаний и формирования будущего Google Photos, мы поменяли нашу политику неограниченного хранения контента высокого качества".