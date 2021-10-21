В 2020 году в Москве стартовал проект "Индустриальные кварталы", который позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые и фактически заброшенные городские территории. В рамках него уже было подписано несколько соглашений по редевелопменту бывших промзон. Как это отразится на столичной промышленности — в прямом эфире радио "ВестиFM" рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На данный момент доля промышленности в экономике Москвы составляет около 17%. По словам вице-мэра, здесь занято не менее 700 тысяч человек — практически каждый десятый москвич. Перевод этой отрасли в новый формат — важная часть формирования экологичной промышленности.
Решением этих проблем в том числе занимается проект "Индустриальные кварталы". Он позволяет возводить на месте фактически неэскплуатируемых участков новые производства, мощность которых будет увеличена за счёт цифровизации и роботизации.
Помимо увеличения производительности и экономической эффективности такие предприятия отличаются более высокой экологичностью в отличие от своих советских предшественников.
"Редевелопмент промзоны — это редевелопмент московской промышленности и перевод её в новый, совершенно экологичный современный формат", — отметил Владимир Ефимов.
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