Заммэра: Редевелопмент промзоны — это редевелопмент московской промышленности

В 2020 году в Москве стартовал проект "Индустриальные кварталы", который позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые и фактически заброшенные городские территории. В рамках него уже было подписано несколько соглашений по редевелопменту бывших промзон. Как это отразится на столичной промышленности — в прямом эфире радио "ВестиFM" рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На данный момент доля промышленности в экономике Москвы составляет около 17%. По словам вице-мэра, здесь занято не менее 700 тысяч человек — практически каждый десятый москвич. Перевод этой отрасли в новый формат — важная часть формирования экологичной промышленности.

Решением этих проблем в том числе занимается проект "Индустриальные кварталы". Он позволяет возводить на месте фактически неэскплуатируемых участков новые производства, мощность которых будет увеличена за счёт цифровизации и роботизации.

Помимо увеличения производительности и экономической эффективности такие предприятия отличаются более высокой экологичностью в отличие от своих советских предшественников.

"Редевелопмент промзоны — это редевелопмент московской промышленности и перевод её в новый, совершенно экологичный современный формат", — отметил Владимир Ефимов.