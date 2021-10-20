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В Ростовской области активно идет переписная кампания

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

На днях стартовала Всероссийская перепись населения, дончане активно подключились к процессу, в частности, многие уже воспользовалось порталом "Госуслуги", чтобы оставить данные о себе.

В Ростовской области активно идет переписная кампания

Также в донском регионе работают 1267 участков, открыты участки и на площадках 76 МФЦ, проработают они до 14 ноября.

Команда донских переписчиков — одна из самых больших в России: около 9 тысяч человек. Все сотрудники соблюдают антиковидные меры, пользуются масками, перчатками, антисептиком. Также в целях безопасности их будут регулярно тестировать на COVID-19.

О преимуществах онлайн-переписи рассказала руководитель Ростовстата Марина Самойлова:

"Итоги двух дней со старта переписи показали, что онлайн-формат переписи использовали 142 тысячи наших земляков, "Госуслуги" не передают никому персональные данные граждан и заполненные анкеты. Все данные обезличиваются и обрабатываются в обобщённом виде".

Прокомментировал ход глобальной статистической акции заместитель губернатора Александр Скрябин:

"Радует количество жителей Ростовской области, которые не остались равнодушными к будущему своего родного края и страны, — они приняли участие в переписи через портал "Госуслуги". Мы также продолжим мониторить работу переписчиков для того, чтобы Всероссийская перепись населения-2020 в Донском крае прошла на высшем уровне".

Возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале "Госуслуги" — главное нововведение ВПН. Услуга на портале будет доступна до 8 ноября. Традиционный способ также пользуется популярностью — только теперь для опроса и заполнения переписных листов переписчик использует планшет с программным обеспечением отечественного производства. Также можно посетить стационарный переписной участок, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

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Автор: Ирина Гусакова
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