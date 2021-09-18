Песков прокомментировал отставание часов Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отставание часов Владимира Путина связано с тем, он ими не пользуется.

"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", — ответил Песков корреспонденту РИА Новости.

Ранее в интернете была размещена фотография Владимира Путина, на которой президент участвует в дистанционном электронном голосовании. При этом дата, установленная на его часах, не соответствовала фактической.

Напомним, Владимир Путин отдал свой голос на выборах в Госдуму онлайн 17 сентября. В ДЭГ также приняли участие пресс-секретарь Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин, а глава МИД России Сергей Лавров предпочел голосовать офлайн.

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