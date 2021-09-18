EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Единой России назвали фейками 99% обращений о нарушениях на выборах
В столице Афганистана прогремели взрывы, есть пострадавшие
Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня
Минобороны Норвегии потребовали от России открыто проводить военные учения
В Австралии отреагировали на отзыв Францией посла
В США высоко оценили модернизацию российской армии
Исключить брокколи и бобы: Мясников дал рекомендации при болезнях щитовидки
В Германии более 800 человек вакцинировали "просрочкой"
В Душанбе встретятся талибы* и повстанцы

Собчак объяснила, для чего Путин ушёл на самоизоляцию

Общество

Ксения Собчак выдвинула свою версию, объясняющую мотивы самоизоляции президента РФ Владимира Путина.

Собчак объяснила, для чего Путин ушёл на самоизоляцию

Известие об уходе Путина на дистанционную работу озадачило общественность. Публика и так привыкла видеть лидера страны по видеосвязи. У граждан даже сложилось странное представление о некоем бункере, из которого Владимир Владимирович правит страной.

Ксения Собчак считает, что решение Путина уйти на самоизоляцию объясняется элементарным нежеланием президента ехать на саммит ШОС и ОДКБ.

"Поездка в Душанбе не то, что путешествие мечты. Ну, согласитесь, особенно на саммит, куда уж точно не приедет Си Цзиньпин. Знаете, уже давно коронавирус — это отличная штука, чтобы куда-то не поехать. Я думаю, что и В. В. хорошо это усвоил. Ну не хочется тебе идти на какое-то мероприятие, всегда можешь сказать: "У меня подозрения, надо самоизолироваться". Так что 105-я встреча с Рахмоном, который у власти уже 27 лет, тоже так себе приключение. Ничего нового", — сказала Ксения Анатольевна в своей YouTube-программе "Осторожно, новости".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Единой России назвали фейками 99% обращений о нарушениях на выборах
Собчак объяснила, для чего Путин ушёл на самоизоляцию
В столице Афганистана прогремели взрывы, есть пострадавшие
Вооруженные силы Китая провели учения около Тайваня
Минобороны Норвегии потребовали от России открыто проводить военные учения
В Австралии отреагировали на отзыв Францией посла
Старый добрый чеснок: рецепты элексиров здоровья
Павлины едят змей, а кто ест павлинов?
Машины, которые водил Том Круз в кино
В США высоко оценили модернизацию российской армии
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Савченко рассказала, почему Зеленский может позавидовать Януковичу

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко нелестно высказалась о политике Зеленского.

Савченко рассказала, почему Зеленский может позавидовать Януковичу
В Европе требуют привлечь Россию к ответу из-за дефицита газа
Экономика и бизнес
В Европе требуют привлечь Россию к ответу из-за дефицита газа
Общество
Собчак показала "красивый" вброс бюллетеней на выборах
Мир. Новости мира
На Украине озвучили сценарий возможной потери шести областей
Ирина Гусакова Америка в тупике: с чем связана истерика Трампа Ирина Гусакова Игорь Буккер Убийственный символ: Третий рейх изменил свастике и погиб Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский И вновь почему-то хочется "двустволку"... Вячеслав Шпаковский
Происшествия
Полиция с боем задержала подозреваемого в подрыве райотдела в Лисках
Мир. Новости мира
В КНР предложили "побудить" США к ответственности за восстановление Афганистана
Дочь Кристины Орбакайте снялась в клипе матери
Российский шоу-бизнес
Дочь Кристины Орбакайте снялась в клипе матери
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников