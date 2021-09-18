Собчак объяснила, для чего Путин ушёл на самоизоляцию

Ксения Собчак выдвинула свою версию, объясняющую мотивы самоизоляции президента РФ Владимира Путина.

Известие об уходе Путина на дистанционную работу озадачило общественность. Публика и так привыкла видеть лидера страны по видеосвязи. У граждан даже сложилось странное представление о некоем бункере, из которого Владимир Владимирович правит страной.

Ксения Собчак считает, что решение Путина уйти на самоизоляцию объясняется элементарным нежеланием президента ехать на саммит ШОС и ОДКБ.

"Поездка в Душанбе не то, что путешествие мечты. Ну, согласитесь, особенно на саммит, куда уж точно не приедет Си Цзиньпин. Знаете, уже давно коронавирус — это отличная штука, чтобы куда-то не поехать. Я думаю, что и В. В. хорошо это усвоил. Ну не хочется тебе идти на какое-то мероприятие, всегда можешь сказать: "У меня подозрения, надо самоизолироваться". Так что 105-я встреча с Рахмоном, который у власти уже 27 лет, тоже так себе приключение. Ничего нового", — сказала Ксения Анатольевна в своей YouTube-программе "Осторожно, новости".