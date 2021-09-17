Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму через систему электронного голосования.

"Путин проголосовал онлайн", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА Новости.

В этом году голосование на выборах в Госдуму продлится три дня — с 17 по 19 сентября. Также в этот период жители многих регионов будут выбирать глав субъектов РФ и депутатов законодательных либо представительных региональных органов власти. Избранный россиянами состав Госдумы будет работать в течение пяти лет.

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