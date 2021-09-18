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Глава МИД России проголосовал на выборах в Госдуму

Россия

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что отдал свой голос 18 сентября на выборах в Госдуму.

Глава МИД России проголосовал на выборах в Госдуму

Лавров принял участие в офлайн-голосовании, посетив избирательный участок №73, расположенный на базе средней школе в Малом Кисловском переулке в Москве, сообщает ТАСС.

Избиратели, находящиеся в этот момент на избранном участке, удивились появлению Сергея Лаврова, сообщив, что глава МИД РФ является "надеждой и опорой" России.

"Голос каждого важен", — ответил избирателям Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также принял участие в голосовании, при этом отдав свой голос онлайн.

"Да. Очень удобно", — сообщил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Дистанционным электронным голосованием также воспользовались президент страны Владимир Путин и премьер-министра Михаил Мишустин.

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Автор: Алина Ибрагимова
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