"Ида" движется по России: ураган накроет европейскую часть страны

Самый мощный циклон сезона "Ида" несёт потепление на европейскую территорию России. При этом, как сообщают в Гидрометцентре, повышение температуры воздуха будут сопровождать сильные ветры.

"Ида", прошедшаяся по США, затем долгое время господствовала в акватории Атлантического океана. На европейский континент циклон зашёл через Скандинавию и проник внутрь материка. Принесённый им тёплый фронт достиг столичного региона – в Москве и области заметно потеплело.

По прогнозам синоптиков, завтра циклон окажется над Кольским полуостровом, здесь он развернет ветры в западном направлении и откроет дорогу еще более тёплому воздуху. В результате на центральной части европейской России завтра, 8 сентября, будет 15-17 градусов тепла. 9 сентября температура повысится до 20 градусов со знаком плюс. При этом из-за перепадов атмосферного давления погода окажется достаточно ветреной. 11 сентября воздух может прогреться до плюс 24 градусов.

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