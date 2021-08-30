Ураган "Ида", который обрушился на юг Соединённых Штатов, повлиял на течение реки Миссисипи.
Как сообщается на сайте Геологической службы США, участок реки в районе Нового Орлеана кардинально изменил направление на некоторое время. Пока отрезок времени не сообщается.
Представители Геологической службы уточнили, что скорость реки составила 1,5 метра в секунду, передаёт телекомпания CNN.
На побережье штата Луизиана с воскресенья, 29 августа, во время прохождения урагана был выброшен большой объём воды из Мексиканского залива, а уровень реки Миссисипи поднялся более чем на два метра.
О жертвах, кроме одного человека, убитого упавшим деревом, и разрушениях пока не сообщается. Энергетики говорят о перебоях в подаче электричества. По их словам, без света осталось более 450 тысяч потребителей.
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