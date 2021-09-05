EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Главный инфекционист США: мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител
В Панджшере убит пресс-секретарь сопротивления в Афганистане
Чубайс назвал единственный путь к величию и процветанию России
На Украине заявили о "тайных решениях" Киева и Вашингтона по Донбассу
"Переходим на дрова и солому": что ждёт Украину без российского газа?
У отравившихся школьников из нижегородской гимназии выявлен норовирус
"Талибан"* планирует наладить дипломатические отношения с Германией
Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ
СМИ: военные мятежники задержали президента Гвинеи

Шойгу: в Сибири необходимо создавать новые города

Россия

Строительство новых городов может начаться уже совсем скоро в Сибири. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он уверен, что моногорода необходимо строить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

"Несколько промышленных центров можно создать между Братском и Красноярском. Это будет город промышленников, поэтому экономика его станет привлекательной, а долгосрочный потенциал роста привлечёт людей из других регионов. "Здесь будут добывать медь и различные редкоземельные металлы", — сказал Шойгу в интервью РБК.

Он уверен, что именно в Сибири можно создать кластер "алюминиевой долины".

"Сибирь богата полезными ископаемыми. Например, в районе Канска можно построить углехимическое производство пластиков, а недалеко от Лесосибирска возвести кластер "Лес и строительные материалы" с привлекательной экономикой", — отметил министр обороны.

В прошлом месяце во время встречи с научной общественностью в новосибирском Академгородке Шойгу говорил о необходимости строительства в Сибири новых городов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Шойгу назвал главную задачу России
Автор: Евгения Патановская
Последние материалы
Как сделать свои собственные здоровые и безотходные травяные чайные смеси
Главный инфекционист США: мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител
В Панджшере убит пресс-секретарь сопротивления в Афганистане
Чубайс назвал единственный путь к величию и процветанию России
На Украине заявили о "тайных решениях" Киева и Вашингтона по Донбассу
Не злите медведя: в тайных тюрьмах Донбасса могут пытать русских
"Переходим на дрова и солому": что ждёт Украину без российского газа?
У отравившихся школьников из нижегородской гимназии выявлен норовирус
"Талибан"* планирует наладить дипломатические отношения с Германией
Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ
Популярное
Мир. Новости мира
National Interest назвал странными действия Зеленского в США

Граждане Украины удивленно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны экспертам из США.

National Interest назвал странными действия Зеленского в США
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Политика. Новости и аналитика
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Россия
Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях
Наука и техника
США больше не будут покупать российские двигатели РД-180
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Общество
Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе
Здоровье
Врач назвал пациентов с риском развития тяжелой формы COVID-19
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Здоровье
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников