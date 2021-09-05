Шойгу: в Сибири необходимо создавать новые города

Строительство новых городов может начаться уже совсем скоро в Сибири. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он уверен, что моногорода необходимо строить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

"Несколько промышленных центров можно создать между Братском и Красноярском. Это будет город промышленников, поэтому экономика его станет привлекательной, а долгосрочный потенциал роста привлечёт людей из других регионов. "Здесь будут добывать медь и различные редкоземельные металлы", — сказал Шойгу в интервью РБК.

Он уверен, что именно в Сибири можно создать кластер "алюминиевой долины".

"Сибирь богата полезными ископаемыми. Например, в районе Канска можно построить углехимическое производство пластиков, а недалеко от Лесосибирска возвести кластер "Лес и строительные материалы" с привлекательной экономикой", — отметил министр обороны.

В прошлом месяце во время встречи с научной общественностью в новосибирском Академгородке Шойгу говорил о необходимости строительства в Сибири новых городов.

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