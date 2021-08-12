Власти станут бороться с "внутренней угрозой"

Министр обороны России Сергей Шойгу обозначил приоритеты в борьбе с угрозами и объявил внутренних врагов главной целью.

Территория умыслов

Сергей Шойгу, подчеркнув способность вооружённых сил справиться с внешним врагом, озаботился выявлением и нейтрализацией внутренней угрозы, о чём рассказал молодёжи на образовательном форуме "Территория смыслов":

"Внешние угрозы — они понятны. Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться… Но есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, в последние десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И всё это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны".

В качестве примера осуществлённого "разложения общества" Шойгу привёл события в:

Югославии;

Ливии;

Ираке;

Сирии;

Египте.

Югославия действительно стала примером не самых добрых последствий распада многонационального государства. Правда, высокопоставленный чиновник не стал упоминать о гигантском клубке противоречий, созданным в том числе и режимом Иосипа Броз Тито.

Можно, конечно, назвать внутренними врагами многочисленные народы Югославии и объявить их разложившимися, но признаки революционной ситуации, о которых доступно рассказал Владимир Ульянов-Ленин, невозможно игнорировать. Если, конечно, речь идёт о сути, а не о утверждённой версии событий.

В Ливии, Сирии и Египте, как и в Тунисе, десятилетиями существовала диктатура. Процессы возможного разложения тщательно контролировались и пресекались. Однако это не помешало проблемам вырваться наружу и с изяществом мясника провести общественно-политическую перезагрузку. Тунису удалось избежать кровавых последствий, но и сейчас там не всё ладно, хотя радикализации общества не произошло.

Министр Шойгу приводит в пример диктаторские режимы, которые были сметены, где-то иностранным вторжением, а где-то собственными силами граждан. Возможно, Сергей Кужугетович намекает на идентичность российских реалий с диктаторскими режимами, иначе как-то не срастается связь. В этом случае, действительно, для властей, исповедующих тоталитарную эстетику, нейтрализация реальной оппозиции, которая завуалированно названа "внутренней угрозой" — вопрос выживания.

По данным Сергея Шойгу, в настоящее время уровень доверия россиян к армии достиг 79-86%. В советское время уровень доверия к армии был просто беспрецедентным. По крайней мере, тема пестовалась на всех уровнях. Молодые люди, хоть и не особо рвались на срочную службу, знали о процветающей дедовщине и перспективах дармовой работы на генеральских дачах, но пиетет перед отслужившими присутствовал всегда.

Разговор о доверии к армии в контексте купирования внутренних угроз гипотетически предполагает, что вооружённые силы могут быть использованы и для борьбы с "врагами народа" XXI века. Если при огромной численности полиции и Росгвардии речь заходит и об армии, то, возможно, с доверием не так уж всё однозначно.

Враги народа 2.0

Виталий Милонов

Однопартиец Сергея Шойгу депутат Госдумы Виталий Милонов с ловкостью Табаки моментально поддержал своего высокопоставленного товарища. Принципиальный парламентарий согласился с министром обороны, что главные враги — внутренние. В каком-то смысле Шойгу и Милонов правы, хотя представители правящей политической элиты совсем не склонны к самокритике.

Милонов в который раз открыл глаза российской общественности на подрывную деятельность западных стран, которые, по его мнению, способствуют разложению российского общества, насаждая свою псевдолиберальную идеологию. Либеральная идеология, разумеется, может быть только в России, ведь кроме как с Путиным и Ганди о демократии и поговорить не с кем.

Парламентарий напомнил, что все беды в России происходили исключительно на фоне внешнего вмешательства, которое подогревало внутреннюю смуту:

"Даже нападение в 1941 году, наверное, всё-таки было обречено. А вот внутренние враги: либералы, леваки, марксисты, троцкисты, гомосексуалисты всегда были реальной проблемой государства. Настоящие трагедии ведь происходят не во время внешних вторжений, а во время внутренних смут. Как революция 1917 года не произошла бы, не случись внутреннего предательства. Внутренний предатель — это главный враг".

Тут можно было бы напомнить депутату про почитаемую им историческую правду, но пока не опубликована текущая версия правды правящей политической элиты, делать это бессмысленно и небезопасно. Тем более, когда Милонов развил мысль Шойгу о "врагах народа" в новой продвинутой версии, рассказав, что страна предпринимает все возможные шаги, чтобы очиститься от деструктива:

"Такие граждане готовы к тому, чтобы проявить свой внутренний эгоизм, променять страну, власть на удовлетворение своих внутренних желаний… Они не готовы на компромисс. И именно они представляют главную угрозу стабильности России, особенно с учётом того, что наши западные партнёры делают всё возможное для пропаганды этих идей. Они используют либералов, гомосексуалистов, предателей, коррупционеров. А будущее России за такими людьми, как Шойгу, Сергей Лавров и, конечно, Владимир Путин".

Назад в будущее

По идее, заявление о внутренних угрозах из уст министра обороны можно расценивать как публичную декларацию новой "охоты на ведьм". О внутренних врагах и пресловутой "пятой колонне" говорилось немало, но тут фактически заявлена доктрина, которая уже постепенно реализуется.

Милонов разъяснил, кого возьмут в будущее, а кому оно и не светит. Те, кто не разделяет желания идти под руководством правящей политической элиты по "особому пути", уже вовсю отлучаются от электорального процесса и подвергаются преследованиям как "экстремисты" и "нарушители эпидемиологических правил".

Не щадят даже представителей парламентской оппозиции, которая в целом лояльна властям и при определённых условиях ведёт себя послушно. Начало избирательной кампании 2021 года уже продемонстрировало суть борьбы с внутренними угрозами, о которых говорил Шойгу.

После сокрушительной победы правящей партии на осенних выборах, вероятно, граждан ожидает развитие репрессивной системы и новые завиральные инициативы властей, всё отчётливее напоминающие недавнее советское прошлое со стабильными пайками, стремлением к "чистым" анкетам и второй молодости политического доносительства.

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