Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости коронавирусом в регионах

В восьми российских регионах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, ещё в 47 субъектах превышение уровня роста инфекции на зарегистрировано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава российского ведомства уточнила, что ситуация с COVID-19 в 30 субъектах остаётся стабильной.

По словам Поповой, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией зарегистрировано в тех регионах, в которых привито не менее 60% населения. Она призвала жителей страны вакцинироваться, поскольку между "вакцинацией и снижением уровня заболеваемости прослеживается прямая зависимость".

"Корреляция ощутима: в том регионе, где взрослое население привито, меньше случаев заражения и смерти", — пояснила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Говоря о "группе риска" — людях, которые отказываются от вакцинации, она подчеркнула, что правительство решает этот вопрос посредством информирования населения о рисках.

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