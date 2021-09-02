Врач рассказал, что Минздрав готовит людей к сверхсмертности из-за "ковида"

Руководитель Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что у людей, которые переболели коронавирусом, зафиксировали высокий риск умереть в течение полугода. Анонимный врач прокомментировал подозрение людей, что таким образом российские власти пытаются умолчать о возможных проблемах с вакциной.

По словам эксперта, подобными заявлениями чиновники "пытаются подстелить соломку", то есть оправдать сверхсмертность в нынешнем году. Источник объяснил:

"Думаю, дело в другом. Это попытки размазать сверхсмертность, которая за этот год, по моим подсчётам, может достигнуть миллиона", — цитировали слова врача журналисты "Общественной службы новостей".

Также инсайдер убеждён, что и без того гигантская летальность вырастит в четвёртую и пятую волну. Вместе с этим, по мнению врача, власти намерены снижать показатели, чтобы люди не паниковали. Например, заносить летальные исходы в раздел с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, по словам специалиста, в нашей стране смерть после "ковида" не считают как смерть из-за вируса. В таком случае пишут, что человек лишается жизни из-за проблем с дыхательной системой.

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