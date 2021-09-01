Крым побил рекорд по количеству туристов за последние 30 лет

О том, что Крым бьёт рекорды по посещаемости туристами на своей странице "ВКонтакте" написал глава республики Сергей Аксёнов.

Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов, — пишет Аксёнов на своей страничке.

По данным Министерства курортов и туризма республики, больше половины туристов добрались до побережье на автомобилях и автобусах, 30% прилетели самолётами и только 8% предпочли поезда.

В августе объекты размещения были заполнены на 82%, а в некоторых регионах на 95%.

В этом году туротрасль входит в осеннюю туристическую фазу уже готовой к высоким загрузкам как в отелях и санаториях, так и в туристических объектах, подтверждая стратегическую задачу по развитию Крыма как круглогодичного курортного региона, — написал глава Крыма.

Напомним, в во второй половине июня и начале июля в Крыму прошли сильные дожди. Жилые дома, побережье и улицы оказались в воде. Пострадали свыше четырёх тысяч человек.

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