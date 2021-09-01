Моргенштерн объяснил Гордону, чей всё-таки Крым

Рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд на территорию Украины, прошёл через пытку вопросом о принадлежности Крыма. Представители Украины пытают этим провокационным вопросом всех, кто попадает к ним в руки. Ответ рэпера был поистине "соломоновским".

Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) слишком умён и хитёр, чтобы попадаться на провокации.

Напрасно Дмитрий Гордон с разных сторон пытался атаковать эпатажного исполнителя. Интервьюер добился от своего собеседника ответа, к которому нельзя "прикопаться".

Ответ Гордона был предельно лаконичным и одновременно малопонятным.

"Крым — крымчан", — объяснил свою позицию певец, который уже имел опыт взаимодействия с российской системой наказаний.

Гордон не унисмался и зашёл с другой стороны.

"Крым — это российская территория или украинская?" — продолжал попытки выведать у рэпера его мировоззренческие взгляды на геополитику.

Моргенштерн показал себя человеком аполитичным, отметив что "эта х***" его не интересует.

Интервью с Моргенштерном на канале Дмитрия Гордона опубликовано 31 августа. Российский рэпер высказался в нём о Сергее Стерненко, украинских националистах и Алексее Навальном.

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