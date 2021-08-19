Бывший сотрудник КГБ рассказал об утечке данных СССР за рубеж

Секретные документы КГБ 1980-х годов были переданы иностранным агентам за рубеж. Об этом сообщил экс-сотрудник КГБ Юрий Кобяков в своей статье для журнала «Национальная оборона».

По словам Кобякова, документы генсека КГБ СССР были переданы зарубежным спецслужбам для ослабления и развала Советского Союза. Из-за утечки документов было принято решение прекратить использовать аналитические сводки.

Как отмечает бывший сотрудник спецслужбы, аналитическая сводка составлялась для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с 1987 по 1989 год. Сотрудники, составляющие документ, использовали информацию спецслужбы, а также исследования из открытых источников.

Кобяков сообщил, что в аналитических документах приводилось реальное положение дел в стране. В них указывали недостатки работы представителей власти и приводили данные о неформальных группировках, представляющих угрозу для страны.

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