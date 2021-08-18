Горбачев назвал единственно правильный путь развития России

Экс-президент СССР уверен, что России необходимо учитывать "уроки ГКЧП".

Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказался по поводу перспектив развития России. Его слова передает издание РИА Новости.

Горбачев считает, что нынешнему правительству нельзя забывать "уроки ГКЧП" и необходимо отстаивать принципы демократии и правового государства. Кроме того, надо исключить возможность узурпации власти:

Я верю, что демократический путь развития России – единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы

Также Горбачев отметил, что всегда выступал против политических "авантюр" и привел в пример инцидент в Форосе, когда путчисты потребовали у него подписать указ о чрезвычайном положении. Президент СССР категорически отверг "преступное" требование и не позволил организаторам путча "обмануть народ".

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