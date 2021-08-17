В Москве ожидается "взрывная" погода

Синоптик погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о надвигающихся на Москву грозовых облаках. Об этом он написал в своем Instagram.

По словам специалиста, 18 августа погода в центральном регионе России может "выстрелить". Во второй половине дня с запада ожидается атмосферный фронт.

В Москве ожидаются интенсивные проливные дожди. За один час выпадет до 19 миллиметров осадков. Прогнозируется повышенная влажность около от 18 до 19 часов вечера. Возможны подтопления.

В общей сложности за несколько часов может выпасть до 25 миллиметров осадков — 33% от месячной нормы. Порывы ветра достигнут максимум 23 метров в секунду. Возможен град с диаметром до двух сантиметров.

Атмосферный фронт вызовет сильный ветер в соседних областях Центральной России. Порывы ветра будут достигать от 22 до 27 метров в секунду. В ночь на 18 августа ожидаются сильные и до половины осадков от месячной нормы.

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