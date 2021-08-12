Жительница Королёва выгуливала сына на балконе 9 этажа

Жительница Королёва выгуливала на балконе девятого этажа своего сына. Она посадила мальчика прямо на перила балкона, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на пресс-службу администрации.

На основании полученной от очевидцев информации была произведена проверка, в результате которой было установлено, что родители ребёнка — мигранты из Узбекистана.

По словам отца, мать мальчика находится в России нелегально, русского языка она не знает, поэтому боялась выходить с ребёнком во двор и выгуливала на балконе.

Члены комиссии по делам несовершеннолетних провели с родителями профилактическую беседу. Семья состоит на учёте у правоохранителей.

Сотрудники миграционной службы пообещали помочь женщине оформить все необходимые документы.

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