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Пьяная мать из Новосибирска закрыла на балконе годовалую дочь

Жительница Новосибирска закрыла на балконе годовалую дочь. Помогать ребёнку пришлось соседям и спасателям.

Пьяная мать из Новосибирска закрыла на балконе годовалую дочь

Как сообщает "Российская газета", соседка услышала громкий плач ребёнка, которую удивило, что девочка продолжает плакать довольно долго и родители не могут её успокоить. Решив проверить, что случилось, женщина выглянула на балкон, и на соседнем балконе увидела рыдающего ребёнка. При этом, девочка была одна, а дверь в квартиру была плотно закрыта.

Соседка решила пойти в квартиру, в которой произошёл инцидент, однако, дверь ей не открыли. Тогда женщина вызвала спасателей.

Спасатели оперативно прибыли на место, и забравшись на балкон, вскрыли дверь в квартиру и завели девочку домой. Там специалисты обнаружили мать и бабушку ребёнка. Мать девочки удалось разбудить не сразу. Через некоторое время на место прибыли сотрудники полиции, которым передали девочку.

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