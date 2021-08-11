Биологи поделились версиями о появлении богомолов в Московском регионе

Горожане обнаруживают зелёных хищников в Одинцове, Балашихе, Печатниках и Реутове. Обычно богомолы не живут в нашей полосе, но бывают случаи, когда насекомые передвигаются в северные широты. Журналисты Москвы 24 задали вопросы биологам о новых обитателях Московского региона.

Доктор биологических наук Сергей Ижевский рассказал, что богомолы пришли в столицу из-за изменения климата. Специалист объяснил:

"Конечно, с потеплением южные виды и растений, и насекомых продвигаются к северу".

Научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Владимир Карцев сообщил, что богомолы не выживут без тепла, весной их уже никто не увидит. Кроме того, учёный предположил, что насекомые могли перебраться из дома, в котором их держали как питомцев, и размножиться на улице.

По словам экспертов, богомолы не опасны для людей. Тем не менее, им лучше не трогать гостей-насекомых. Карцев объяснил:

"Если обычного богомола-самку схватить руками, она может прихватить за палец довольно больно".

Если богомол попал в квартиру, его можно взять за спинку и отправить в окно, посадить на дерево. Допустимо оставить насекомое в качестве домашнего животного. В квартире у него больше шансов выжить и дать потомство, чем в городской среде.

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