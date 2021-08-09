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Из-за потепления климата в Подмосковье поселились богомолы

Россия » Центр

В Подмосковье поселились богомолы. Фото с хищным насекомым опубликовали в соцсетях жители Балашихи и Реутова.

Из-за потепления климата в Подмосковье поселились богомолы

Удивительно то, что богомолы обитают на юге.

О том, как эти насекомые оказались на территории Московской области, рассказала ведущий специалист областного природоохранного фонда "Верховье" Татьяна Юдина.

Она сообщила, что жителям региона встретился богомол обыкновенный (Mantis religiosa). Этот вид зимует в Подмосковье, так как в регионе установилась тёплая погода.

В ходе исследования экологи пришли к выводу, что молодые особи богомолов не были завезены в Подмосковье, они родились в регионе, акклиматизировались и создали свои популяции.

Богомолы питаются тараканами и сверчками, едят личинки. Есть даже люди, которые заводят богомолов в качестве домашнего питомца.

Богомолов встречают в Московской области уже более десяти лет, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Подмосковья.

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Автор: Снежана Шахова
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