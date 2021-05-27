В подмосковном Реутове появились странные птицы

В парке "Фабричный пруд" в подмосковном Реутове поселились необычные птицы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Местные жители обратили внимание на тонкие шеи, удлинённые клювы и тёмные пучки перьев на голове пернатых. Люди заметили, что птицы плавают у островка с домиками для уток.

Оказалось, что жителей Реутова навестили чомги. По размерам, эти птицы чуть меньше уток. Они обитают на водоёмах по всей Евразии и иногда встречаются в Африке.

Жителей просят не кормить этих птиц. Их пища — это рыба, лягушки, моллюски, личинки и насекомые. Чомги способны нырять на глубину до четырёх метров.

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