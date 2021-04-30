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Москва может испытать проблемы с доставкой продуктов

Россия » Центр » Москва

Из-за новых правил движения грузовиков по столице могут возникнуть проблемы с доставкой в нее продуктов.

Об этом "Коммерсанту" сообщили представители крупных торговых сетей.

Перевозчики массово отказываются от заказов из-за того, что не желают брать на себя риски наподобие штрафа в 5 тысяч рублей за зафиксированные камерой нарушения. Некоторые из них делят партии на машины меньшей грузоподъемности, не подпадающие под новшества, но это требует больше машин и больше водителей — а соответственно, расходы растут.

Некоторые перевозчики не успели получить новые пропуска, а их оформление требует несколько недель, таким образом, к майским праздникам они их не получат.

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Автор: Михаил Закурдаев
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