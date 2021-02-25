Лучшие учителя музыки Москвы пройдут курсы повышения квалификации

Победители и призеры столичного конкурса "Новый учитель музыки XXI века" пройдут программу повышения квалификации, подготовленную специалистами Московского педагогического государственного университета (МГПУ).

Лекции, тестирования и тренинги будут проводиться в дистанционном формате на базе центра "Патриот.Спорт". По окончании слушателям предстоит защитить итоговые работы.

"В 2020 году мы впервые провели конкурс "Новый учитель музыки XXI века". В нем приняли участие около 400 педагогов. Конкурсанты представляли жюри свои предложения по организации образовательного процесса, готовили видеоролики и презентации, участвовали в блицтурнирах, разрабатывали командные проекты. Лучших наградили комплектами "Музыкальный класс в современной московской школе" и сертификатами на дополнительное обучение. Теперь победители приступают к повышению профессионального мастерства на образовательных курсах в МПГУ", — рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

В программу повышения квалификации входят три блока лекций:

"Профессиональное выгорание педагогов: диагностика, профилактика и коррекция",

"Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста средствами педагогики Монтессори"

и "Создание образовательного пространства для одаренных детей".