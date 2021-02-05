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Жителей Кировской области обязали регистрировать кошек и собак

Россия » Поволжье » Киров

Власти Кировской области утвердили правила содержания и защиты домашних животных. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Александр Чурин.

Эти правила не распространяются на животных, которые находятся в научных и медицинских организациях, так как в этом случае там работают правила проведения экспериментальных исследований, сообщает "Свой кировский. рф".

Владельцы кошек и собак должны регистрировать своих питомцев. Эти данные необходимы для для создания единой электронной базы, в которой будут содержаться все сведения о животных, хозяевами которых являются физические или юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Кроме того, в документе содержатся правила содержания питомцев в квартире.

 

Автор: Снежана Шахова
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