В Петербурге обнаружили несколько незаконных мусорных полигонов

Прокуратура выявила в Петербурге несколько нелегальных свалок. Вред окружающей среде оценили в несколько сотен миллионов рублей.

"Наиболее остро ситуация с подобными свалками обстоит в спальных районах, где ведется активное строительство и комплексное развитие территории. Масштабы таких объектов и вывозимых туда отходов вызывают общественный резонанс", — сообщил природоохранный прокурор Санкт-Петербурга Рустам Рагимов.

Так, один из мусорных полигонов был найден в Пушкинском районе. Здесь обнаружили отходы четвертого и пятого классов опасности. Вред экологии оценили в 260 млн рублей.

Нелегальная свалка также была обнаружена у Пискарёвского проспекта в Красногвардейском районе. Полицейские изъяли шесть большегрузных автомобилей и экскаватор. Аналогичную зону складирования ТКО нашли в районе Угольной гавани Кировского района.

По закону создание мусорных полигонов в черте города запрещено.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела.