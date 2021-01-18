Жителей Красноярского края будут штрафовать за купание в Крещение

Жителям Красноярского края, которые будут купать в проруби на Крещение, грозят штрафы, сообщается на официальном сайте регионального ГУ МВД.

Граждан, купающихся в неположенные местах, привлекут к административной ответственности. В Красноярском крае не предусмотрена организация специальных мест для купания в Крещение Господне.

Для физических лиц размер штрафа составляет от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей, для юридических — от 5000 до 20000 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ленинградской области в этом году разрешено проводить крещенские купания при соблюдении дополнительных санитарных мер. Губернатор региона Александр Дрозденко уже подписал соответствующее постановление.