В Ленобласти крещенские купания пройдут с "ковидными" ограничениям

В этом году крещенские купания в Ленинградской области разрешено проводить при соблюдении дополнительных санитарных мер. Губернатор региона Александр Дрозденко уже подписал соответствующее постановление.

"Массовые мероприятия при проведении крещенских купаний разрешаются при выполнении следующих условий: проведение мероприятия на открытом воздухе, соблюдение социальной дистанции 1,5 — 2 м, а в случае обустройства закрытых мест для переодевания количество человек в нем не более одного на 4 кв. м", — говорится в постановлении губернатора, опубликованном на официальном сайте правительства Ленинградской области.

Безопасность граждан в местах массового купания будут обеспечивать сотрудники пожарно-спасательных подразделений, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также врачи скорой помощи и сотрудники полиции.