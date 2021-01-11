С 11 января в Петербурге снимают ограничения, введённые в период новогодних праздников.
Напомним, что власти Северной столицы в связи с ухудшающейся обстановкой по коронавирусу ввели ряд дополнительных ограничений.
Для посетителей после 12-дневного перерыва снова будут открыты городские музеи и Ленинградский зоопарк. Также жители и гости города смогут посетить концерты и выставки.
Ограничения, действовавшие в период новогодних каникул, были установлены постановлением губернатора от 2 декабря.
Позднее некоторые меры решили ослабить, сообщает "ТАСС".
Например, театры, которые должны были быть закрыты до 11 января, начали работать уже 7 января, а кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00.
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